2,5 миллиарда рублей потратят на ремонт моста в Рыбинске

В Рыбинске на ремонт моста через Волгу выделили 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на ремонт моста через Волгу выделили 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Этому поспособствовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая с просьбой обратилась к президенту Российской федерации Владимиру Путину.

– Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым нам удалось добиться поддержки главы государства в решении вопроса о выделении средств на ремонт моста в Рыбинске. Это все-таки дорогостоящее «удовольствие», но 2,5 миллиарда на ремонт моста через Волгу в городе – это хороший подарок к 950-летию нашего Рыбинска, - рассказывает Терешкова.

Изначально на реконструкцию планировали потратить 1,5 миллиарда рублей. Ремонт моста запланировали на 2022 год. Уже сейчас разрабатывается проект, а после будет известна схема альтернативного проезда.