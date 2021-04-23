В Ярославской области дорогу вместо 10 дней ремонтировали сутки

Вечером 22 апреля дорогу закрыли для проезда, подрядчики работали всю ночь и успели закончить к утру. Фото: Сергей Хабибулин

Центральную магистраль в районе Троицкого поворота в Переславле должны были перекрыть на 10 дней. Там планировали положить новые трубы. Вечером 22 апреля дорогу закрыли для проезда, подрядчики работали всю ночь и успели закончить к утру.

- К 14-00 руководитель укладки, заместитель главы по ЖКХ Максим Васильков, обещал дорогу открыть.Так что ограничились перекрытием меньше, чем на сутки. За это большое спасибо. Горожанам было бы неудобно, если б центральную артерию парализовали на длительное время, - пишет местный житель в группе "Подслушано в Переславле".

Такая скорость в работе очень нетипична для Ярославской области. Ведь обычно дорожный ремонт - головная боль всех жителей региона.

- Молодцы! Вот, что значит умеют работать, - пишет в похвалу еще одна жительница Переславля.