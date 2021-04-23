24 апреля в Ярославле пройдет общегородской субботник Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 24 апреля, в Ярославле пройдет общегородской субботник, принять участие в котором могут все желающие. Ярославцам выдадут мешки для мусора, грабли и перчатки.

Начнется субботник в 9 утра. Основными точками станут Павловская роща в Дзержинском районе, парк Судостроителей во Фрунзенском и парк Нефтяников в Красноперекопском районе. Здесь же, видимо, чтобы наводить чистоту было веселее, будет организован концерт, а с полудня начнет работать полевая кухня.

Также ярославцы могут прибраться в своих дворах, скверах рядом с домом и парках.

- Я приглашаю всех принять в участие в субботнике - убраться в своем дворе, либо на общественной территории. Специальные площадки по раздаче инвентаря будут организованы на всех общественных территориях. Приходите с друзьями, родными и близкими. Давайте вместе поработаем и сделаем наш город чище, - призвал горожан мэр Ярославля Владимир Волков.

Несмотря на то, что субботник этот – мероприятие традиционное и многие ярославцы всегдаи с удовольствием на него выходили, в этом году некоторые на призыв отреагировали довольно негативно.

- Такую помойку, в которую вы превратили город, разве уберешь за один день? Что живу в Ярославле, такой грязи и таких дорог не видела.

- Люди убирают у себя во дворах. Мусор после субботника сносят на площадки, а дальше… Он там копится и лежит годами, - пишет Марина Дурманова и обращается к администрации Заволжского района с просьбой вывезти ветки и доски с контейнерной площадки у дома №2а по улице Цветочная.

- А вы придете вместе наводить порядок? – спрашивает мэра Елена Елфимова. Но на этот вопрос градоначальник пока не дал ответ.