Полиция разыскивает водителя красного «Шевроле», который скрылся с места ДТП Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 2 апреля в 7.15 утра на Ленинградском проспекте у дома №86В.

Автомобиль, предположительно это был красный или бордовый «Шевроле Ланос», создал помеху «Форд Фокусу».

- В результате водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем «Форд куга». Водитель неустановленной машины место происшествия оставил, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В аварии пострадал водитель «Форд фокуса», обе машины сильно повреждены.

Если вы были очевидцем этой аварии, сообщите информацию по телефонам: 30-10-10, 78-48-30, 78-48-92.