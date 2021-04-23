Одни дома: жительнице Переславля грозит срок за брошенных без присмотра детей

Жительнице Переславля грозит срок за брошенных без присмотра детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отношении 38-летней жительницы Переславля возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Нерадивая мать ушла гулять и веселиться, а двух своих сыновей трех и восьми лет оставила одних в квартире.

Без присмотра дети провели несколько дней. Как установили полицейские, женщина все это время кутила со своими друзьями.

- Старший ребенок самостоятельно вернулся из школы, младшего забрали из детского сада и привели домой знакомые. В результате 3-летний мальчик был обнаружен в другом доме с чужими людьми, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Старший сын пытался дозвониться до мамы, писал ей сообщения с просьбами вернуться домой, но женщина ребенка игнорировала. Теперь объяснять свое поведение ей приходится сотрудникам полиции, а чуть позже – суду. По статье об оставлении в опасности переславне грозит до одного года лишения свободы.

Мальчишки сейчас находятся не с мамой, их определили в социально-реабилитационный центр.