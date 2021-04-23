С особой жестокостью: пьяный ярославец заживо сжег свою жену

В областном суде начался процесс над 58-летним ярославцем, который, как считает следствие, заживо сжег свою супругу Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В областном суде начался процесс над 58-летним ярославцем, который, как считает следствие, заживо сжег свою супругу. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

Преступление было совершено 20 ноября прошлого года в доме на улице Льва Толстого. По версии следствия, пьяный мужчина зашел в спальню, где на диване отдыхала его жена, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Ярославна вспыхнула как спичка. Видимо, в этот момент обвиняемый понял, что он натворил и попытался сбить пламя.

- Он накинул на жену одеяло, вытащил ее из дома, потушил огонь, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Но было поздно. Женщину госпитализировали, но 90% ее тела были обожжены – спасти пострадавшую врачи не сумели. Через два дня она скончалась.

Свою вину подсудимый так и не признал.