МЧС предупредило ярославцев о грозе и сильном ветре

Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 23 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославское Управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Дожди, местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются во второй половине дня 23 апреля.

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ и обрушением слабоукрепленых конструкций.

По данным Росгидрометцентра, завтра в Ярославле температура воздуха будет в районе 18 градусов днем, и 7 градусов ночью. В субботу похолодает до 12 градусов, в воскресенье - до 10.