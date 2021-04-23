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Общество23 апреля 2021 8:24

МЧС предупредило ярославцев о грозе и сильном ветре

Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 23 апреля
Полина Вачнадзе
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Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 23 апреля

Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 23 апреля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославское Управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Дожди, местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются во второй половине дня 23 апреля.

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ и обрушением слабоукрепленых конструкций.

По данным Росгидрометцентра, завтра в Ярославле температура воздуха будет в районе 18 градусов днем, и 7 градусов ночью. В субботу похолодает до 12 градусов, в воскресенье - до 10.