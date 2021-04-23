ХК "Динамо Санкт-Петербург" вывел из обращения номер, под которым играл погибший в Ярославле хоккеист Тимур Файзутдинов

Под номером 77 никто в клубе больше играть не будет. ФОТО: группа "ХК "Динамо Санкт-Петербург" ВКонтакте

Руководство ХК "Динамо Санкт-Петербург" отказалось от использования номера 77, под которым играл Тимур Файзутдинов. 19-летний хоккеист скончался от удара шайбой в сонную артерию в время матча я ярославским "Локо" на "Арене2000".

- Было принято решение вывести из обращения в клубе игровой номер 77, под которым выступал ушедший из жизни защитник молодежной команды Тимур Файзутдинов. Кроме того, перед началом следующего сезона под своды домашней арены ХК «Динамо Санкт-Петербург» будет торжественно поднят стяг с номером и фамилией Тимура, - говорится на официальной странице клуба в социальной сети ВКонтакте.

Врачи боролись за жизнь Тимура несколько дней, подключились и столичные специалисты. Отец игрока Рамиль Файзутдинов до последнего верил, что его сын выживет. Но 16 марта молодой человек умер.