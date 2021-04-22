Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 18:00

Житель Ярославской области избил ногами мать за то, что та не дала ему денег

Мужчина был нетрезв
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий
Житель Ярославской области избил ногами мать за то, что та не дала ему денег

Житель Ярославской области избил ногами мать за то, что та не дала ему денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Борисоглебского района признан виновным по статье «Разбой».

В ноябре прошлого года, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в квартиру к своей матери и начал требовать деньги. После того, как она отказала, злоумышленник ударил ее рукой в плечо. Когда мать упала, сын несколько раз пнул ее ногами. Он проверил карманы одежды у женщины, но денег там не нашел.

-Суд с учетом позиции государственного обвинителя и потерпевшей, назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.