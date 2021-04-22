Житель Ярославской области избил ногами мать за то, что та не дала ему денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Борисоглебского района признан виновным по статье «Разбой».

В ноябре прошлого года, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в квартиру к своей матери и начал требовать деньги. После того, как она отказала, злоумышленник ударил ее рукой в плечо. Когда мать упала, сын несколько раз пнул ее ногами. Он проверил карманы одежды у женщины, но денег там не нашел.

-Суд с учетом позиции государственного обвинителя и потерпевшей, назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.