В Переславле объявили противопожарный режим

С 30-го апреля в Переславле-Залесском будет действовать противопожарный режим. Фото: Администрация Переславля-Залесского

С 30-го апреля в Переславле-Залесском будет действовать противопожарный режим. Его ввели из-за высокого уровня пожарной опасности в лесах и для прекращения пожаров.

- При введении особого противопожарного режима уголовная и административная ответственность усиливается, штрафы увеличиваются. Убедительно прошу в период действия особого противопожарного режима воздержаться от посещения лесов, не разводить костров, не поджигать траву, — попросил начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Андрей Митюнин.

Во время особого режима запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и выжигать травы возле населенных пунктов. За нарушение пожарной безопасности жителям грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей.