В Ярославле на городских площадках установили копию рупора военного времени

К 9 мая в Ярославле на Богоявленской и Красной площадях установили копию рупора РД-10. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 22 апреля, к 9 мая в Ярославле на Богоявленской и Красной площадях установили копию рупора РД-10. Благодаря этому устройству ярославцы в годы Великой Отечественной войны слушали новости с фронта.

- В течение трех недель на Богоявленской и Красной площадях Ярославля голосом Юрия Левитана будут зачитываться новости о действиях советских войск, которые происходили в этот же период в 1945 году. Жители Ярославля смогут проникнуться историей дедов и прадедов, лучше узнать о событиях тех лет. Для воссоздания рупоров мы обратились к студентам Ярославского государственного технического университета, — рассказал начальник отдела поддержки молодежных социальных инициатив управления по молодёжной политике мэрии города Ярославля Владимир Карпов.

Громкоговорители сделаны из стали и фанеры. Новости 1945 года будут звучать в Ярославле до 15 мая.