Пожилого ярославца, пристававшего к девочке в автобусе, суд оставил на свободе. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Дзержинский районный суд не стал арестовывать пожилого ярославца, который в автобусе приставал к маленькой девочке.

- 20 апреля Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в удовлетворении ходатайства помощника прокурора об избрании в отношении обвиняемого домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Видео с камер наблюдения, установленных в автобусе №10, было обнародовано в группе "Свободный Ярославль" вчера, 21 апреля. Сегодня следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении педофила-пенсионера. Ему вменяется статья "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет".

Возможно, после появления у следователей видеозаписи, на которой четко видно, как мужчина гладит девочку по коленке и не дает ей отсесть, в суд будет направлено повторное ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. КП-Ярославль будет следить за развитием этого дела.

А ярославцы в социальных сетях возмущены таким решением суда. По мнению многих, это может развязать руки другим людям, имеющим подобные "отклонения".