В Ярославле в Пасху ограничат движение машин у церквей Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 мая, в день празднования Пасхи, в районе Осташинского, Игнатовского, Леонтьевского кладбищ вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей. Ограничения действовать с 6 утра и до окончания мероприятий.

С 18 часов 1 мая до 15 часов 2 мая временно ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств у следующих храмов:

- Успенского кафедрального собора

- Фёдоровского кафедрального собора

- Крестобогородской церкви

- Вознесенско-Благовещенского прихода

- Михайло – Архангельского храма

- Церкви Никиты Мученика

- Храма Николая Чудотворца в Меленках

- Храма Николы Мокрого

- Церкви Параскевы Пятницы

- Храма Праскевы Пятницы

- Храма Петра и Павла

- Церкви Похвалы Божией Матери

- Свято-Тихоновского храма

- Храма Спаса Нерукотворного Образа

- Благовещенской церкви посёлка Норское

- Троицкой церкви

- Храма Успения Пресвятой Богородицы посёлка Норское

- Храма Архангела Михаила

- Церкви Смоленской Божией Матери

- Яковлевско-Благовещенского храма

- Храма Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого

- Храма Зосимы и Савватия в Тверицах

- Церкви Спаса Преображения на Городу

- Церкови Софии Премудрости

- Казанского женского Монастыря

- Кирило-Афанасьевского мужского монастыря

- Крестовоздвиженского храма

- Храма иконы Божией Матери Знамение

- Храма Преподобного Сергея Радонежского

- Храма Блаженной Матроны Московской

- Свято-Веденского Толгского женского монастыря

- Владимирской церкви.