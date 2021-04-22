В Ярославле в Пасху ограничат движение машин у церквей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
2 мая, в день празднования Пасхи, в районе Осташинского, Игнатовского, Леонтьевского кладбищ вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей. Ограничения действовать с 6 утра и до окончания мероприятий.
С 18 часов 1 мая до 15 часов 2 мая временно ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств у следующих храмов:
- Успенского кафедрального собора
- Фёдоровского кафедрального собора
- Крестобогородской церкви
- Вознесенско-Благовещенского прихода
- Михайло – Архангельского храма
- Церкви Никиты Мученика
- Храма Николая Чудотворца в Меленках
- Храма Николы Мокрого
- Церкви Параскевы Пятницы
- Храма Праскевы Пятницы
- Храма Петра и Павла
- Церкви Похвалы Божией Матери
- Свято-Тихоновского храма
- Храма Спаса Нерукотворного Образа
- Благовещенской церкви посёлка Норское
- Троицкой церкви
- Храма Успения Пресвятой Богородицы посёлка Норское
- Храма Архангела Михаила
- Церкви Смоленской Божией Матери
- Яковлевско-Благовещенского храма
- Храма Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого
- Храма Зосимы и Савватия в Тверицах
- Церкви Спаса Преображения на Городу
- Церкови Софии Премудрости
- Казанского женского Монастыря
- Кирило-Афанасьевского мужского монастыря
- Крестовоздвиженского храма
- Храма иконы Божией Матери Знамение
- Храма Преподобного Сергея Радонежского
- Храма Блаженной Матроны Московской
- Свято-Веденского Толгского женского монастыря
- Владимирской церкви.