Ярославские энергетики продолжают облагораживать видовые энергообъекты

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» продолжают благоустраивать видовые объекты распределительного электросетевого комплекса. С начала года энергетики выполнили окрашивание в корпоративные цвета «Россети Центр» 6 видовых опор линии 110 кВ вдоль федеральной трассы М8 на участке Ярославль – Ростов Великий. Работы ведутся с применением верхолазного снаряжения.

Своевременная окраска конструкций улучшает внешнее состояние, увеличивает надежность, срок службы и коррозионную стойкость металлических частей. Всего в текущем году энергетики приведут в нормативное техническое и эстетическое состояние 23 опоры высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ, расположенные вдоль автодорог федерального значения и вблизи мест скопления людей. Энергообъекты покрасят в синие и белые цвета в соответствие с корпоративным стандартом.

По словам специалистов службы линий электропередачи филиала «Ярэнерго» опоры преображаются, становятся ухоженными и узнаваемыми и своим нарядным видом радуют жителей региона.