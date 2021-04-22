В Ярославле машина-пылесос угодила в яму

Машина-пылесос застряла в яме. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля машина-пылесос угодила в яму. При попытке почисти пешеходную дорожку на улице Свердлова, техника застряла.

- Земля хочет кушать. В Брагино КАМАЗ засосало, - пишет Алексей Щеткин.

- Вчера 17-ый автобус провалился на дороге, сегодня тоже весело. Что дальше? Скоро все под землю рухнем, - говорит Любовь Сеземова.

Подобные "аварии" на ярославских дорогах стали происходить практически ежедневно. 21 апреля в яму угодил рейсовый автобус: водителю пришлось высадить пассажиров и ждать помощи. Самостоятельно выбраться из ямы он не мог.

На окружной дороге сегодня, 22 апреля, рухнула опора электроосвещения, практически перегородив одну из полос.