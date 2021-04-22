На окружной дороге в Ярославле рухнул столб

Столб повис на проводах. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На многострадальной Юго-Западной окружной дороге Ярославля снова ЧП: утром 22 апреля здесь упал столб. Сдержали опору электроосвещения электропровода, на которых она повисла. Одна полоса окружной дороги, на которой движение и так затруднено из-за плохого асфальта, была перекрыта.

Сейчас рабочие устраняют проблему. Причины падения столба пока не названы, но ярославцы предполагают, что в опору могла въехать машина:

- Прям сам упал? А по обочинам машины стоят просто так? Ждут, когда столб поднимут?