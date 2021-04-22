В Ярославле пожилой мужчина в автобусе приставал к маленькой девочке

Мужчина гладил ребенка по коленке, а пассажиры автобуса ничего не видели... Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет". Поводом стала видеозапись, которую опубликовали в группе "Свободный Ярославль".

Все происходило 17 апреля в автобусе №10. Как видно на записи, пожилой мужчина подсел к маленькой девочке и начал гладить ее по коленке. Ребенок отодвинулся, но мужчина практически прижал ее к стеклу, продолжая свои действия. К счастью, девочке все же удалось вырваться и пересесть на другое место. Напомним, что все происходило в автобусе, где в это время находились другие пассажиры, но на помощь к ребенку никто не пришел. То ли не видели, что происходит, то ли предпочли не видеть...

- Да, это не час пик, но рядом стоит особь мужского пола, да и в салоне не совсем пусто. А девочка-то как раз робкая, ей бы сразу закричать или к водителю подойти, а она просто пересела. А этот старый козел спокойно выйдет. А для девчушки это глубокая душевная травма, - возмущаются ярославцы.

Домогательства зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в общественном транспорте.

Как сообщили КП-Ярославль в региональном СКР, личность мужчины уже установлена:

- Благодаря проведенными совместно с сотрудниками полиции следственным действиям и оперативным мероприятиям, удалось установить личность подозреваемого и его фактическое местонахождение. В настоящий момент в отношении мужчины проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.