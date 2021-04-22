Полиция нашла ярославца, устроившего стрельбу в Заволжском районе

Ярославец стрелял из охолощенного автомата, чтобы отпугнуть собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция установила личность мужчины, который 18 апреля открыл стрельбу в Заволжском районе Ярославля.

41-летний ярославец пояснил, что стрелял в воздух для того, чтобы отпугнуть собак и не хотел причинять жителям района неудобства. Выстрелы он сделал из охолощенного автомата - причинить вред таким оружием нельзя и разрешение на его приобретение не требуется.

Тем не менее, автомат у ярославца изъяли, а в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Стрельба из оружия, даже охолощенного, в населенных пунктах запрещена законом. Мужчине грозит штраф - от 40 до 50 тысяч рублей.

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