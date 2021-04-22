Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 апреля 2021 10:52

Полиция нашла ярославца, устроившего стрельбу в Заволжском районе

Мужчина пояснил, что стрелял из автомата для того, чтобы отпугнуть собак
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Ярославец стрелял из охолощенного автомата, чтобы отпугнуть собак

Ярославец стрелял из охолощенного автомата, чтобы отпугнуть собак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция установила личность мужчины, который 18 апреля открыл стрельбу в Заволжском районе Ярославля.

41-летний ярославец пояснил, что стрелял в воздух для того, чтобы отпугнуть собак и не хотел причинять жителям района неудобства. Выстрелы он сделал из охолощенного автомата - причинить вред таким оружием нельзя и разрешение на его приобретение не требуется.

Тем не менее, автомат у ярославца изъяли, а в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Стрельба из оружия, даже охолощенного, в населенных пунктах запрещена законом. Мужчине грозит штраф - от 40 до 50 тысяч рублей.

Читайте также: Кинолог рассказал, как действовать, если напали бродячие собаки

ЧП