В Рыбинске на ремонт Комсомольской площади потратят 14 миллионов рублей. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт Комсомольской площади. По проекту здесь сделают новое покрытие, установят светильники, скамейки, обновят стелу в честь 60-летия комсомола и спилят старые деревья.

- Комиссия по зеленым насаждениям выходила к нам неоднократно. Высадкам более 40 лет, и мы просили осмотреть каждое дерево и по максиму оставить. Проект согласовали с нами, учли наши пожелания. Разрешено убрать только искривленные деревья, больные и поврежденные, - пояснила председатель КТОС «Зачеремушный» Нина Оскирко.

Благоустройство площади затронет и примыкающие по границам проезды. Их, как сообщили в администрации города, также отремонтируют. К работам по благоустройству добавятся тротуары по внешнему периметру площади, которые сейчас отсутствуют.

- Появятся дополнительные тротуары, будут применены разные типы покрытий - асфальтирование, мощение разноформатной плиткой. Установим светильники с отраженным светом, малые архитектурные формы с возможностью зарядки гаджетов. Стела будет облицована будет облицована вентпанелями, навесную композицию отреставрируют прямо на месте, - рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Ремонт Комсомольской площади обойдется в 14 миллионов рублей. Завершить его должны к июлю этого года.