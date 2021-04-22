В Ярославле автобус с пассажирами провалился в яму

Автобус угодил в яму, из которой не смог выехать. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ЧП произошло в Красноперекопском районе Ярославля вчера, 21 апреля. Рейсовый автобус, в котором находились пассажиры, на улице Бахвалова провалился в яму и прочно сел на днище. Пассажиров пришлось высадить, так как своими силами водитель вызволить транспорт из ямы не мог.

В ярославских пабликах местные жители рассказали, что дорога эта - уже давно не дорога, а просто направление.

- Каждый день ездим на этом автобусе на работу. Дорога по маршруту 17-го начиная от п. Починки до остановки Бахвалова никакая, ее нет. А в этом месте каждый раз страшно, как бы не перевернуться. Вот и случилось, - пишет Любовь Сеземова.

- Пока едешь от остановки "Красноперекопская" до остановки "9 линия", сотрясение мозга можно получить, - говорит Ирина Хмелева.

- Может хоть сейчас администрация района предпримет какие-нибудь меры. Месяц назад приезжала комиссия из администрации, посмотреть на состояние дороги, проходящей через Творогово и Починки. Мэр, кстати, в курсе проблемы. Дорога требует ремонта и не только в этом проблема. Нарушена система водоотведения, канавы для отвода воды в некоторых местах засыпаны сами же жителями, канавами никто не хочет заниматься и чистить их. Вода практически всегда застаивается на дороге, деваться ей некуда пока не испарится естественным путем. Выделили трактор, спасибо администрации за это. Он сравнял обочину у пруда, теперь вода из него переливается на дорогу. О проблеме все знают, только вот жаль, что ничего не могут решить. Кстати, жители Починок уже не один год обращаются за помощью к местным властям, - рассказывает Юлия Королева.

- Я уверена, что даже после этого случая, ничего не изменится. Дорога по этому маршруту не то что, ужасна, ее просто нет, - не питает надежды Карина I-Ii.