Участники несанкционированного митинга рассредоточились по центру Ярославля

Задержания на улице Кирова Фото: Влада Красоткина

После того, как на Богоявленскую площадь в районе 8 часов вечера прибыл ОМОН и начались первые задержания, большая часть митингующих поспешила покинуть место дислокации. Сторонники Навального двинулись в сторону улицы Кирова.

- Часть полицейских и ОМОНа пошли за ними, часть осталась на площади. На какое-то время Кирова перегородили, никого не впускали и не выпускали, несколько человек задержали. Кого-то отпустили сразу, например, женщину, которая очень громко кричала и вырывалась, кого-то увели. Как только оцепление на Кирова сняли, многие митингующие разошлись по центральным улицам, - рассказывает корреспондент КП.

Началась акция довольно мирно, как говорится, ничего не предвещало. На протяжении всего времени по громкоговорителям собравшихся просили разойтись, предупреждали, что митинг не согласован и напоминали, что в Ярославской области действует запрет на проведение массовых мероприятий, численность участников которых свыше 50 человек.