На несанкционированном митинге в Ярославле начались задержания

Девушка активно сопротивлялась Фото: Влада Красоткина

На площадь, где проходит несанкционированный митинг, приехали сотрудники ОМОН.

- ОМОН ходит в толпе, правда, митингующие стараются держаться от них подальше. Пьяный мужчина что-то кричал омоновцу. Дебошира посадили в автобус, велели посидеть здесь и успокоиться, - рассказывает корреспондент КП-Ярославль.

Часть митингующих начала уходить с площади и рассредотачиваться по центру города.

- Женщина что-то выкрикивала. К ней подошли, взяли за руки, она начала вырываться, громко кричать. Не совсем адекватно себя вела. Когда отпустили, начала громко ругаться матом, - говорит корреспондент КП.

Часть задержанных сразу же отпускают, других уводят.

Через громкоговорители собравшихся предупреждают о том, что митинг не согласован, тем самым его участники нарушают требования федерального законодательства. Также ярославцам напоминают о том, что на территории региона из-за коронавируса приостановлено проведение публичных мероприятий с числом участников более 50 человек.