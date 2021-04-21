Несанкционированный митинг в Ярославле: что происходит на площади

Митингующие на площади Фото: Влада Красоткина

В центре Ярославля в эти минуты проходит несанкционированный митинг. Как сообщает корреспондент КП-Ярославль с места события, сейчас на площади все спокойно.

- Полиция через громкоговорители просит митингующих разойтись, так как из-за коронавирусных ограничений более 50 человек в одном месте собираться не могут. Митингующие, в свою очередь, просят полицию никого не задерживать, хотя никто этого и не делает, - рассказывает Влада Красоткина.

Собравшиеся на несанкционированный митинг включили фонарики на своих смартфонах и уже спели гимн России.