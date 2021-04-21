В Ярославле отремонтируют основной корпус инфекционной больницы Фото: Правительство Ярославской области

Капитальный ремонт основного корпуса областной инфекционной больницы начнется этим летом.

– Планируем, что на ремонт будет направлено не менее 200 миллионов рублей, – сказал заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин. – Существующие боксы будут модернизированы и оборудованы в соответствии с современными требованиями, в том числе появятся палаты для маломобильных групп населения. Рассчитываем приступить к работам уже в июле.

Этот корпус построили в 1938 году и ежегодно через него проходили более двух тысяч пациентов. В августе 2018 года здание перестали использовать из-за плохого состояния. После ремонта будет 75 новых коек и врачи смогут принимать в том числе и больных коронавирусом.

- Этот корпус является типовым инфекционным стационаром, он разделен на секции, что позволяет в случае необходимости сразу же изолировать больных с какой-либо инфекцией, – рассказала главный врач инфекционной больницы Задыне Худоян.

В правительстве Ярославской области рассказали, что за последнее время материальная база больницы существенно обновлена. В период пандемии увеличены мощности лаборатории, для этого закуплена новая техника на общую сумму 18 миллионов рублей.