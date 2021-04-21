Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 17:31

Назначен директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области

Им стал Роман Душко
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области возглавил Роман Душко.

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области возглавил Роман Душко.

Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 21 апреля, департамент дорожного хозяйства Ярославской области возглавил Роман Душко. Бывший директор Евгения Моисеева покинул пост 9 апреля.

- Роман Владимирович имеет большой опыт работы на ответственных должностях, в том числе и в дорожных структурах. Последнее время он работал в должности заместителя директора АО «Ярдормост», - рассказали в пресс-службе департамента дорожного хозяйства Ярославской области.