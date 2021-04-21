Назначен директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области возглавил Роман Душко. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 21 апреля, департамент дорожного хозяйства Ярославской области возглавил Роман Душко. Бывший директор Евгения Моисеева покинул пост 9 апреля.

- Роман Владимирович имеет большой опыт работы на ответственных должностях, в том числе и в дорожных структурах. Последнее время он работал в должности заместителя директора АО «Ярдормост», - рассказали в пресс-службе департамента дорожного хозяйства Ярославской области.