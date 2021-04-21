Ярославец устроил наркопритон в квартире матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель Ярославля обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в содержании наркопритона.

С марта по сентябрь 2020 года обвиняемый вместе со знакомыми жил в квартире своей матери. За предоставление крыши над головой, приятели угощали его наркотиками. А 8 сентября прошлого года наркоман попался при покупке "соли".

-В ходе личного досмотра задержанного в кармане джинсов у него было обнаружено наркотическое средство массой 1,316 грамма, что является крупным размером, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Дело направлено в Дзержинский районный суд, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.