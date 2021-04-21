Жестокое убийство кошки в Ярославской области закончилось извинениями

Уголовное дело в отношении живодерки из Брейтовского района прекращено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительнице Брейтовского района удалось избежать наказания за жестокое убийство кошки. Подсудимая извинилась перед хозяйкой животного и та ее простила. Мировому судье не осталось ничего другого, кроме как прекратить уголовное дело.

Под горячую руку жительницы Брейтовского района кошка, которая к тому же ждала котят, попала в феврале этого года. Женщина давно точила зуб на животное, а тут кошка вновь забрела на ее двор. Как говорится в материалах уголовного дела, обвиняемая затащила животину на веранду и там забила поленом и кочергой. Трупик подкинула хозяйке. Когда та увидела мертвую кошку, ей стало плохо.

Несмотря на все потрясения, женщина нашла в себе силы простить обидчицу.