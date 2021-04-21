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Происшествия21 апреля 2021 15:03

Ярославец подорвался на ручной гранате

В гараже в Заволжском районе нашли тело мужчины со множественными рваными ранами
Полина Вачнадзе
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Тело мужчина нашли в гараже

Тело мужчина нашли в гараже

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В гаражном боксе в Заволжском районе Ярославля нашли мужчину: его тело было сплошь покрыто рваными ранами. 66-летний ярославец, как установили следователи, погиб от взрыва гранаты.

- В ходе осмотра места происшествия были найдены фрагменты ручной гранаты и металлические осколки, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконное хранение взрывных устройств и убийство. Но скорее всего, смерть 66-летнего ярославца носит не криминальный характер. В числе прочих рассматривается версия о неосторожном обращении с опасным предметом.

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