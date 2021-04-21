В Рыбинске установят памятник Остапу Бендеру

Памятник главному литературному мошеннику Остапу Бендеру установят в Рыбинске на подъеме от Волги на улицу Стоялую. так решил градостроительный совет города, который прошел вчера, 20 апреля.

На суд архитекторов, чиновников и строителей представили два варианта арт-объекта. На первом макете были изображены Бендер, Киса Воробьянинов и стулья. Но эксперты сочли композицию слишком прямолинейной. Вторая оказалась для экспертов интереснее. На ней изображен вход Остапа Бендера в Старгород и его встреча с уличным мальчишкой.

Место для объекта выбрано не случайно: именно там, на подъеме от реки, Леонид Гайдай и снял эту сцену фильма.