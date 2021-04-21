Добрынинский мост в Ярославле могут достроить к концу 2021 года

Добрынинский мост могут полностью отремонтировать к концу 2021 года. Фото: Мэрия Ярославля

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля объявило аукцион на второй этап ремонта Добрынинского моста. Начальная стоимость работ - чуть больше 214 миллионов рублей, а срок их окончания - ноябрь 2021 года.

На то, чтобы доделать уже начатое, но не законченное, у подрядчика будет полгода. За это время он должен демонтировать 10 пролетов эстакады, которую признали опасной для эксплуатации, после чего необходимо сделать новые пролеты, отремонтировать опоры и подготовить мост к открытию.

Гарантийный срок на путепровод составит не менее 8 лет. Аукцион должен состояться 27 апреля.

Напомним, что Добрынинский мост после ремонта был открыт для проезда в мае прошлого года. Но спустя пару недель его вновь перекрыли - специалисты обнаружили дефекты в пролетном строении. По факту некачественного ремонта было возбуждено уголовное дело.