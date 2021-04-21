Надежда умирает последней: ярославским транспортникам вновь предложат работать на 117-м маршруте

Юго-западная окружная дорога считается одной из самых "убитых" в Ярославле Фото: Полина Вачнадзе

Департамент транспорта Ярославской области вновь собирается объявить конкурс для перевозчиков. Предмет торга - маршрут автобуса №117 от ТЦ "Альтаир" до автовокзала.

Повторный открытый конкурс должен пройти в мае-июне этого года. Как сообщили в региональном департаменте транспорта, в условиях конкурсной документации возможны изменения.

Маршрут автобуса №117 будет пролегать через юго-западную окружную дорогу, которая считается одной из самых "убитых" в Ярославле. Возможно, именно состояние этой дороги и стало причиной того, что на первый конкурс, который должен был пройти 14 апреля, ни один перевозчик не подал заявки.

На этой неделе долгожданный ремонт юго-западной окружной дороги начался. За полтора месяца планируют отремонтировать 4,5 километра дорог: от Суринского путепровода до моста через реку Пахма и от моста через реку Которосль до поселка Ивняки.