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Общество21 апреля 2021 12:50

В Ярославской области изъято 20 килограммов запрещенных веществ. которые могли попасть к детям

Проверено 700 мест, популярных у детей и молодежи
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции "Дети России-2021"

В Ярославской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции "Дети России-2021"

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции "Дети России-2021". У операции было несколько задач: предупредить распространение наркомании среди ярославской молодежи, выявить факты вовлечения их в преступную деятельность и рассказать о последствиях потребления запрещенных препаратов.

Каковы же итоги акции? За то время, что она шла, сотрудники полиции проверили более 700 мест, популярных у молодых людей.

- Выявлено 286 правонарушений, 12 преступлений. За время проведения операции из незаконного оборота изъято 20 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.