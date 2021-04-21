В Ярославской области изъято 20 килограммов запрещенных веществ. которые могли попасть к детям

В Ярославской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции "Дети России-2021" Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции "Дети России-2021". У операции было несколько задач: предупредить распространение наркомании среди ярославской молодежи, выявить факты вовлечения их в преступную деятельность и рассказать о последствиях потребления запрещенных препаратов.

Каковы же итоги акции? За то время, что она шла, сотрудники полиции проверили более 700 мест, популярных у молодых людей.

- Выявлено 286 правонарушений, 12 преступлений. За время проведения операции из незаконного оборота изъято 20 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.