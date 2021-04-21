Директора УК Ярославля могут оштрафовать за упавшую с крыши глыбу снега

Женщина успела выхватить сына из-под летящей на него глыбы снега. Скриншот с видео, группа "Клуб "Норские резиденции" ВКонтакте

Прокуратура Дзержинского района закончила проверку по информации о падении с крыши многоэтажки глыбы снега, под которую чуть не попал маленький мальчик. Только мгновенная реакция его мамы спасла малыша от травм.

- Проведена проверка в отношении ООО "Норская управляющая компания", которая несет ответственность за содержание общего имущества в этом доме. При осмотре было установлено, что есть нарушения в части очистки накопившегося снега с крыш, что привело к образованию наледи, скоплению снежных масс и сосулек. Исполнение требований законодательства управляющая организация не обеспечила, что является нарушением лицензионных требований, - пояснили в прокуратуре.

В отношении руководителя УК возбуждено административное дело.

Напомним, что ЧП произошло 18 марта в микрорайоне "Норские резиденции". Женщина с ребенком гуляли по тротуару у дома и мама заметила, что с крыши летит снег. Ярославна схватила малыша и с ним выскочила на дорогу. Водитель, который в это время ехал по проезжей части, тоже сумел вовремя сориентироваться и затормозил.