«Даешь добро!»: ярославские школьники придумали новый вид субботника

Ярославские школьники придумали новый вид субботника. ФОТО: Яна Кулакова

В апреле этого года в Ярославле проходит весенний добровольческий марафон «Даешь добро!». В нем принимают участие все организации общего и дополнительного образования нашего города. Суть акции заключается в том, чтобы учащиеся придумали какое-либо мероприятие, направленное на решение насущных социальных и экологических проблем, и провели его.

Интересную идею, которую до этого никто не воплощал в жизнь, придумали ученики гимназии №3. Волонтерский отряд гимназии «GreenПес» при сотрудничестве с приютом для бездомных собак «Ковчег» организовал необычный субботник под названием «соб-плоггинг», сочетающий в себе сразу три полезных вида деятельности: уборку мусора, бег и выгул собаки.

Таким образом, школьники помогли работникам приюта, очистили небольшой участок леса и даже позанимались спортом. Девять старшеклассников-участников акции одновременно выгуляли 14 собак, вынесли с территории леса шесть больших мешков с мусором и потренировались в беге. Но и на этом не остановились юные волонтеры. Их усилиями в школе был проведен сбор корма. В итоге приют получил около 98 килограммов корма для собак и кошек.

Субботник длился около двух с половиной часов, и к его концу все изрядно подустали, но при этом получили заряд позитивных эмоций и вдохновения, поэтому никто не пожалел, что поехал. Школьники были очень рады, что смогли сделать хоть небольшое, но важное дело: помочь тем, кто нуждается в помощи.