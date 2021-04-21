Ярославца будут судить за случайную смерть коллеги в ДТП

Обвиняемый пьяный сел за руль и врезался в стоящий на обочине грузовик Фото: Сергей ГАПОН

Полиция завершила расследование уголовного дело по ДТП, в результате которого погиб пассажир машины. Водитель этой машины в момент аварии был пьян.

ДТП произошло 30 декабря прошлого года. Ярославец на "Тойоте"вместе с коллегой ехал, видимо, с новогоднего корпоратива и на большой скорости врезался в "Ман" с полуприцепом, припаркованный на правой полосе проезжей части. Пассажир легкового автомобиля скончался на месте аварии.

- Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, тем самым признав, что он пьян. В ходе расследования обвиняемый свою вину признал полностью и частично возместил моральный вред родственникам погибшего, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.