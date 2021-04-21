Парки и скверы Ярославля начали обрабатывать от клещей Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле началась обработка территорий от клещей, которые, благодаря теплой погоде, уже начали просыпаться и впиваться в горожан. На сегодняшний день обработано 24,5 гектара из 137 запланированных, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В первую очередь в порядок приводят городские парки. Уже обработали Нефтяник, Остров, Юбилейный, 30-летия Победы, Детский и территорию Подзеленья. Кроме того, противоклещевую обработку провели на территории 10% образовательных учреждений города.

Работают с препаратом ночью, с 22:00 до 7 утра, но только при благоприятных погодных условиях: не должно быть ветра и дождя. Перед тем, как начать опрыскивать, с территории убирают старую листву и мусор.

Если вы заметили на себе клеща, аккуратно снимите его и отнесите на анализ в лабораторию. На исследование кровопийц принимают по этим адресам.