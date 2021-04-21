На объектах ООО «Транснефть – Балтика» за первый квартал выполнено 15,8 тыс. экологических анализов

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля за первый квартал 2021 года. За этот период в рамках производственного экологического контроля на объектах общества, расположенных в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, проведено более 15,8 тыс. анализов проб воды, почвы, воздуха.

На предприятии действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Образцы компонентов были отобраны специалистами лабораторий согласно планам–графикам и исследованы на предмет наличия веществ, свидетельствующих о загрязнении окружающей среды.

В том числе, специалисты анализировали состояние природных вод в местах пересечения водоемов магистральными нефтепроводами и нефтрепродуктопроводами. Отборы проб осуществлялись в реках Новгородской, Ленинградской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. Исследования атмосферного воздуха проводились на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов. Пробы отбирались в специальных контрольных точках, определенных территориальными органами Роспотребнадзора.

Результаты исследований, проведенных как собственными лабораториями, так и сторонними организациями, подтвердили, что производственные объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.