Сколько я спал: апрельский снег загнал Ярославль в пробки

Ярославль стоит в 6-балльных пробках. Скриншот Яндекс.Пробки

Неожиданный апрельский снегопад загнал ярославцев в пятибалльные пробки. По данным сервиса Яндекс, самая напряженная ситуация рядом с Октябрьским мостом: на улице Республиканской в районе "Красного Маяка" и около бывшего кинотеатра "Родина". Частично стоят проспект Октября и Красная площадь. В этих местах карта окрашена красным, но в целом центр Ярославля держит уверенный желтый цвет. Ехать можно, но очень медленно.

По традиции затруднено движение на выезде из Заволжского района. пробка на проспекте авиаторов в районе улицы Дачной. Темно-красным окрашена Мостецкай улица: выехать с нее сейчас крайне проблематично.

Плотно стоит Суздальское шоссе в районе выезда на Московский проспект и проспект Фрунзе. Медленно едут жители Пятерки.

А вот жителям Дзержинского района снегопад, столь неожиданный сегодня, вовремя приехать на работу не помешал: по данным сервиса Яндекс, здесь все спокойно, лишь немного затруднено движение на Ленинградском проспекте.

Снег, выпавший 21 апреля, ярославцев, конечно, немало удивил.

- Сколько я спал? - задает вполне логичный вопрос участник группы "Ярославль LIVE".

- Ну вот, зима вернулась.