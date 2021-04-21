Бывший замглавы МЧС получил пять лет за "продажу" должности губернатора Ярославской области

Обвинение просило для подсудимого 6 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 20 апреля, Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю главы МЧС Сергею Шлякову. Как сообщает издание "Интерфакс", Шляков был осужден за попытку "продать" должность и.о.губернатора Ярославской области экс- замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову. Цена вопроса была 66 миллионов рублей.

Обвинение просило для подсудимого 6 лет лишения свободы, однако, суд остановился на пяти. Но и с таким решением Шляков не согласен: он свою вину не признает и намерен обжаловать приговор.