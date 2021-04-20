"Экологическая катастрофа": в Ярославской области произошло загрязнение почвы неизвестным веществом

Местные жители около лесного пруда нашли контейнеры с неизвестным веществом белого цвета. Фото: Алёна Винник

20 апреля в деревне Городище Ярославского района местные жители около лесного пруда нашли контейнеры с неизвестным веществом белого цвета. Об этом они сообщили в департамент охраны окружающей среды, специалисты тут же выехали на проверку.

– В ходе обследования установлено, что в зимний период контейнеры с белым веществом были незаконно вывезены на лед пруда в лесу. После таяния льда содержимое емкостей попало в воду и окрасило ее в белый цвет, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Пластиковых контейнеров было два, каждый объемом 1 кубический метр. Что за вещество было внутри, пока что неизвестно, но "это" успело загрязнить почву. Информация передана в Росприроднадзор

- Около прудов на Городищи похоже складывается экологическая катастрофа. Кто-то сбросил два пластиковых куба с белой жидкостью. Есть угроза протекания в пруды, где ловят рыбу и купаются. Это не снег, кидали камни - это белая жидкость, - пишет жительница Алёна Винник в группе "Жесть Ярославль".