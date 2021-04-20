В Ярославской области осенью заработает новая станция водоподготовки Фото: Правительство Ярославской области

Станция водоподготовки, которая обрабатывает воду, поступающую из природного источника, в поселке Красные ткачи заработает осенью. Сейчас она проходит предварительные испытания. Основная часть объекта уже готова.

– Станция строится по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», на реализацию которой в этом году выделено 189 миллионов рублей, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Средства также направлены на создание очистных сооружений в Пошехонье, а в мае будет определен подрядчик для Данилова. Кроме того, ведутся предпроектные работы по станциям водоподготовки для Брейтова и Любима.

Вода, благодаря станции, очистится от цвета, привкуса и запаха.

В правительстве Ярославской области рассказали, что производительность станции – 1500 кубометров в сутки. Объект полностью автоматизирован, присутствия персонала не требуется. Следить за давлением и другими параметрами оператор будет с помощью приложения на смартфоне. На случай отключения электроэнергии установят дизель-генератор с возможностью автоматического запуска.

Всего на строительство объектов выделено 82 миллиона рублей.