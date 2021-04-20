Ярославцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах

В социальных сетях Ярославской области появились сообщения и призывы к участию в несанкционированных митингах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях Ярославской области появились сообщения и призывы к участию в несанкционированных митингах.

Полиция предупреждает, что участие в такие мероприятиях и провокационные действия митингующих будут считаться угрозой для общества и пресекаться.

- Стоит воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места проведения, в назначенное время. За нарушение установленного порядка грозит штраф 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов, а также административный арест на срок до десяти суток. За неоднократное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание лишение свободы до 5 лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также в местах массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом. В Ярославской области действует указ, который на время пандемии запрещает проводить публичные мероприятия, на котором более 50 человек.