Один из значимых объектов Ярославской области назовут в честь Инны Голядкиной

Инна Ильинична скончалась 18 апреля в возрасте 69 лет.
Фото: Правительство Ярославской области
20 апреля в поселке Пречистое Ярославского региона прошла церемония прощания с главой Первомайского района Инной Голядкиной. Инна Ильинична скончалась 18 апреля в возрасте 70 лет, у нее были серьезные проблемы со здоровьем.
В память об Инне Ильиничне губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил назвать один из значимых для первомайцев социальных объектов именем главы района.
- Дмитрий Юрьевич всегда высоко ценил Инну Ильиничну как человека и профессионала. Всегда знал и видел, как она радела за Первомайский район, за каждого его жителя, за каждый дом, – сказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.
В последнюю встречу с Мироновым Голядкина попросила помочь со строительством Менчаковского фельдшерско-акушерского пункта. В правительстве области пообещали выполнить просьбу.