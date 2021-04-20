В Ярославле начался ремонт Юго-Западной окружной дороги

В Ярославле ремонтируют Юго-Западную окружную дорогу. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле ремонтируют Юго-Западную окружную дорогу. Эта магистраль одна из самых востребованных, но и самых разбитых в области

Сейчас подрядчики снимают старый асфальт и заливают ямы в районе поселка Суринский. После "уборки" на дороге укрепят обочины, восстановят асфальтовое покрытие и нанесут горизонтальную разметку.

- Окружная города Ярославля – это одна из самых востребованных дорог региона. В день здесь проезжает более 30 тысяч машин, среди которых грузовики и общественный транспорт. Состояние покрытия требует срочного ремонта, - сообщила и.о. директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова.

За ближайшие полтора месяца отремонтируют 4,5 километра дорог: от Суринского путепровода до моста через реку Пахма и от моста через реку Которосль до поселка Ивняки.