В Ярославле специалисты «Россети Центр» обеспечили электроснабжение самого крупного в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса

Фото филиала « Россети Центр Ярэнерго»

Таким образом, обеспечено электроснабжение самого большого в Ярославской области ФОК.

Спорткомплекс, построенный по программе «Газпром – детям», объединит под одной крышей ледовую арену, детский и взрослый бассейны, тренажерный зал, игровой зал и многофункциональное пространство для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой. Ежедневно более 1500 человек скоро смогут здесь тренироваться и заниматься любимым видами спорта. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Чтобы выдать социальному объекту мощность в размере 749,12 кВт и первую категорию надежности электроснабжения энергетики построили новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами общей мощностью 2 МВА и проложили 2 кабельные линии электропередачи протяженностью 73 метра.

Содействуя развитию спортивной сферы «Россети Центр Ярэнерго» в прошлом году также исполнил договоры техприсоединения для фитнес-клуба Loft Fitness в Дзержинском районе и физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с ограниченными возможностями во Фрунзенском районе Ярославля.

- Мы уделяем особое внимание качеству и надежности электроснабжения социально-значимых объектов, к числу которых относятся и спортивные учреждения. Благодаря техприсоединению новых ФОКов у жителей региона появляется больше возможностей приобщиться к здоровому образу жизни, а у самых целеустремленных - готовиться к достижению спортивных побед, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.