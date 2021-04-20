Рыбинского маньяка, убившего двух сестер, могут признать невменяемы

Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Рыбинска Виталия Молчанова передано в ярославский областной суд. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Рыбинска Виталия Молчанова передано в ярославский областной суд.

Следствие считает, что на момент совершений преступлений он не осознавал своих действий.

— По версии следствия, мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — прокомментировали в пресс-службе суда.

Зверское убийство и изнасилование двух сестер из Рыбинска произошло в сентябре 2020 года. Их тела обнаружила мать, когда пришла после работы домой. Под подозрение сразу попал ее сожитель - Виталий Молчанов. Его поиски продолжались несколько дней.