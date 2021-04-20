В Дзержинском районе Ярославля открыли новый спортивный центр Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле на улице Труфанова открыли новый спортивный комплекс. Площадь этого центра – пять тысяч квадратных метров. На трех этажах находятся тренажерные залы, два бассейна и залы для групповых занятий. Одновременно здесь может находиться 2,5 тысячи человек.

- Самое главное, что мы постарались создать оптимальные условия для разных аудиторий. Много спортивных молодых людей, но также много людей занимаются спортом и после 40 лет, и после 60, - поделилась директор по стандартам и качеству Елена Бобкова.