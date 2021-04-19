В Ярославской области "телефонные" мошенники за неделю обворовали жителей на 1,8 миллиона рублей

Преступники обворовали людей на 1 миллион 800 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 по 18 апреля в Ярославской области одиннадцать жителей пришли в полицию с заявлением на "телефонных мошенников". Преступники обворовали людей на 1 миллион 800 тысяч рублей.

- В большинстве случаев злоумышленники представлялись «работниками банка» и сообщали о посторонних операциях на счету, либо о оформления кредита, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Так во Фрунзенском районе Ярославля пострадала 69-летняя пенсионерка. Ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, якобы сотрудница банка и сказала, что деньги на вкладе могут украсть злоумышленники. Мошенница убедила женщину снять 350 тысяч и перевести на "безопасный счет". Деньги ушли преступникам в карман.

В настоящий момент полиция проводит проверку по делу.