На дорогах Ярославля заделали более восьми тысяч ям

"Кратеры" в Ярославле на улице Папанина. Фото: Татьяна Боровикова

С начала 2021 года в Ярославле заделали 8680 дорожных ям. Выбоины заливали асфальтобетонной смесью, а с приходом сухой и теплой погоды замес поменяли на горячий асфальтобетонный и струйно-инъекционный метод. Его применяют на наиболее проблемных участках дорог. — Приведение автомобильных дорог Ярославля в нормативное состояние приоритет в нашей работе. За четыре года отремонтировано 140 километров дорог, но еще много транспортных магистралей нуждается в ремонте, — отметил мэр Ярославля Владимир Волков. Но мимо местных жителей не пройдет ни одна деталь. К сожалению, дороги в городе находятся не в самом лучшем виде. От жителей регулярно поступают жалобы даже на то, что свежий асфальт вновь провалился. - Улица Папанина также является объездной дорогой на момент ремонта на проспекте Машиностроителей. Я, конечно, понимаю, что эти кратеры на дороге - это не следствие некачественного ямочного ремонта и содержания УДС подведомственными структурами мэрии города, а просто за Волгой прошел метеоритный дождь! Так вот, прошу заделать кратеры после прошедшего метеоритного дождя, ибо уже «памятники» по всей улице стоят! - пишет Татьяна Боровикова в группе "Единая диспетчерская служба Ярославля".