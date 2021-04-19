ВТБ в ЦФО выпустил 48 тысяч цифровых карт

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. В целом по России банк выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тысяч кредитных виртуальных карт. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ПАО ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» - за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

- В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате, - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.